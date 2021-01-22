«Ъ»: производители предложили сетям продавать картофель «экономкласса»

Картофельный союз предложил торговым сетям пустить в продажу картофель «экономкласса», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя аппарата организации Татьяну Губину.

Сообщается, что предложения ввести в ассортимент корнеплоды от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг, направлены в АКОРТ и Союз независимых сетей.

В настоящее время ретейлеры предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии и фермеры вынуждены сортировать продукцию по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизировать цены, отметила Губина.

По информации издания, резкое подорожание картофеля обсуждалось на заседании в Минсельхозе 20 января. За год средняя стоимость выросла на 40%, в том числе по причине снижения урожая.

Как пишет «Российская газета», эксперты Россельхозбанка, проанализировав сделки слияния и поглощения, пришли к выводу, что в 2021 году в России продолжится укрупнение агробизнеса. Ожидается, что это позволит активным игрокам занять новые ниши на рынке и предложить потребителям качественный продукт по более низкой цене.