В АКОРТ прокомментировали ситуацию с картофелем

Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Торговые сети формируют ассортимент индивидуально, исходя из сложившегося спроса и условий работы. Подобные переговоры о коммерческих условиях поставок целесообразно проводить в двухстороннем формате «поставщик — торговая сеть». Такого рода переговоры уже ведутся с некоторыми торговыми сетями», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что картофельный союз предложил торговым сетям пустить в продажу картофель «экономкласса».

К тому же Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на макароны, картофель и яйца и не допускать их необоснованного скачкообразного повышения.