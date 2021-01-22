В АКОРТ прокомментировали ситуацию с картофелем

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Отдельные российские торговые сети обсуждают с поставщиками картофеля возможность закупки продукции меньшего калибра, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
В АКОРТ прокомментировали ситуацию с картофелем
  • Pixabay

«Торговые сети формируют ассортимент индивидуально, исходя из сложившегося спроса и условий работы. Подобные переговоры о коммерческих условиях поставок целесообразно проводить в двухстороннем формате «поставщик — торговая сеть». Такого рода переговоры уже ведутся с некоторыми торговыми сетями», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что картофельный союз предложил торговым сетям пустить в продажу картофель «экономкласса».

К тому же Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на макароны, картофель и яйца и не допускать их необоснованного скачкообразного повышения.

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