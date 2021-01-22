В Челябинской области прокомментировали ситуацию с пандемией

За сутки в Челябинской области зафиксировали 293 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболели 42 654 человека, в настоящее время на лечении находятся 12 406.

Выздоровели 373 пациента, всего — 28 641.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа выявили 234 случая коронавируса. Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Выписаны 253 пациента, с начала пандемии — 24 736.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.