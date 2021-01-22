В Челябинской области прокомментировали ситуацию с пандемией
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии заболели 42 654 человека, в настоящее время на лечении находятся 12 406.
Выздоровели 373 пациента, всего — 28 641.
Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа выявили 234 случая коронавируса. Об этом сообщает «Крым 24».
«Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Выписаны 253 пациента, с начала пандемии — 24 736.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.