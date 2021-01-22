Врач назвал способ снизить риск заболевания коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
По его словам, чем больше кислорода в воздухе, тем легче будет переноситься заболевание.
«Чистота воздуха влияет на восприимчивость: чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.
Болибок советует обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.
Особенно важно, отметил он, очищать от пыли спальню, где человек проводит достаточно много времени, во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, а в случае необходимости проветрить или выйти.
Ранее врач-иммунолог и аллерголог Ирина Ярцева рекомендовала заботиться об увлажнении воздуха в офисе, например, использовать портативные увлажнители.