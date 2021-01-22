Врач назвал способ снизить риск заболевания коронавирусом

Коронавирус наибольший вред наносит лёгким, поэтому на опасность инфицирования и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, чем больше кислорода в воздухе, тем легче будет переноситься заболевание.

«Чистота воздуха влияет на восприимчивость: чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Болибок советует обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

Особенно важно, отметил он, очищать от пыли спальню, где человек проводит достаточно много времени, во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, а в случае необходимости проветрить или выйти.

Ранее врач-иммунолог и аллерголог Ирина Ярцева рекомендовала заботиться об увлажнении воздуха в офисе, например, использовать портативные увлажнители.