Врач рассказала, как снизить риск распространения COVID-19 в офисе

Врач-иммунолог и аллерголог Ирина Ярцева рассказала, как снизить риск распространения COVID-19 в офисе.

«Сухой воздух для слизистой носа и рта агрессивен. Из-за него люди начинают чихать. Это защитная реакция организма», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, если слизистая повреждена сухим воздухом, то человек легче заболевает и подхватывает вирусы.

Ярцева рекомендует заботиться об увлажнении воздуха в офисе, например, использовать портативные увлажнители.

«Кроме того, как можно чаще увлажнять слизистую носа слабыми солевыми растворами. Слизистую оболочку рта можно увлажнять с помощью напитков», — добавила эксперт.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.