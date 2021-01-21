Генпрокурор России заявил о бескомпромиссности в борьбе с коррупцией

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что придерживается бескомпромиссного подхода в борьбе с коррупцией.
Генпрокурор России заявил о бескомпромиссности в борьбе с коррупцией
  • РИА Новости

«В борьбе с таким злом, как коррупция, придерживаюсь бескомпромиссного подхода... Коррупция серьёзно препятствует полноценному развитию общества и государства. И каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания», — подчеркнул Краснов.

В декабре генпрокурор России предложил ужесточить наказание за мелкие взятки, если они сопряжены с вымогательством.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи с начала 2020 года возбудили более 15,2 тыс. уголовных дел по фактам коррупционных преступлений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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