Генпрокурор России заявил о бескомпромиссности в борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что придерживается бескомпромиссного подхода в борьбе с коррупцией.

«В борьбе с таким злом, как коррупция, придерживаюсь бескомпромиссного подхода... Коррупция серьёзно препятствует полноценному развитию общества и государства. И каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания», — подчеркнул Краснов.

В декабре генпрокурор России предложил ужесточить наказание за мелкие взятки, если они сопряжены с вымогательством.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи с начала 2020 года возбудили более 15,2 тыс. уголовных дел по фактам коррупционных преступлений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.