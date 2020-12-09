Краснов оценил ситуацию с взиманием штрафов за коррупционные преступления

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Генпрокурор России Игорь Краснов оценил ситуацию с взиманием штрафов за коррупционные преступления.
Краснов оценил ситуацию с взиманием штрафов за коррупционные преступления
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Службе судебных приставов никак не удаётся достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений. Взыскиваемость по ним в целом остаётся невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%», — заявил он на координационном совещании по борьбе с коррупцией.

Как отметил Краснов, не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за границу активов.

По словам генпрокурора, в 2019 году размер арестованного и изъятого имущества снизился почти в два раза.

«В текущем году ситуация меняется, однако темпы недостаточны. Требует усиления исковая работа прокуроров по делам и материалам указанной категории», — добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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