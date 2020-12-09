Генпрокурор России предложил ужесточить наказание за мелкие взятки

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести дополнительный квалифицирующий признак для небольших взяток, если они сопряжены с вымогательством.

«В Генпрокуратуре подготовлен законопроект, предусматривающий в том числе установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряжённое с вымогательством», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно статье 291.2 УК России «Мелкое взяточничество», мелкая взятка — не более 10 тыс. рублей. Санкция за такое преступление — до года лишения свободы. Вторая часть этой статьи предполагает до трёх лет заключения, если взяточник имеет судимость за аналогичные преступления.

Если же дача или получение взятки будут квалифицированы как сопряжённые с вымогательством, то это автоматически приведёт к ужесточению наказания — до 10 лет.

Ранее в Кремле оценили рост числа уголовных дел о коррупции.

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступной группе, состоявшей из полицейских, которая промышляла взяточничеством на территории Краснодарского края. Отмечается, что на посту ДПС «Успенский» на дороге Р217 «Кавказ» они за четыре года получили не менее 54 млн рублей взятками.