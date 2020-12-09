В СК рассказали о бравшей взятки на Кубани группе полицейских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступной группе, состоявшей из полицейских, которая промышляла взяточничеством на территории Краснодарского края.

Как он отметил в интервью РИА Новости, на посту ДПС «Успенский» на дороге Р217 «Кавказ» они за четыре года получили не менее 54 млн рублей взятками.

«Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 млн рублей — полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края», — сказал он.

По данному делу проходят 15 должностных лиц. У следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к соответствующим преступлениям. Четыре фигуранта дела уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Ранее прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении двух экс-сотрудников регионального УЭБиПК УМВД России, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору.

В августе сообщалось, что в Москве за взяточничество задержали троих полицейских. А месяцем ранее, в июле, также в столице был задержан полицейский за взятку в размере 1,5 млн рублей.

В апреле в Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в размере 2 млн рублей.