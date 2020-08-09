В Москве за взяточничество задержаны трое полицейских

Короткая ссылка
Сотрудники управления собственной безопасности задержали трёх сотрудников арбатского отделения полиции по обвинению в получении взятки.
В Москве за взяточничество задержаны трое полицейских
  • РИА Новости

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ... установлена причастность трёх сотрудников ППСП (патрульно-постовой службы полиции) ОМВД по району Арбат к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МВД.

Капитан и два старших сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить