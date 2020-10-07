В Омской области перед судом предстанут двое бывших полицейских

Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение против двух экс-сотрудников регионального УЭБиПК УМВД России. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По версии следствия, фигуранты получили 1,5 млн рублей от свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Взамен они должны были не отдавать следователю результаты прослушивания телефонных разговоров. Полицейских также просили не проводить доследственную проверку в отношении возможных подозреваемых.

Сотрудников уволили. Свою вину они не признали. Дело передано в Куйбышевский районный суд Омска.

В марте портал «Юга.ру» сообщал о задержании в Краснодарском крае четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.