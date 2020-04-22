В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

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В Сочи двое сотрудников полиции обвиняются в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (2 млн рублей) (ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки»)», — заявили в СК.

Также указывается, что местного жителя обвиняют в посредничестве при даче взятки. 

По данным ведомства, обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

Ранее сотруднику Московской областной таможни ФТС России предъявили обвинения в получении взятки в размере 1 млн рублей.

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