Сотрудника Московской областной таможни обвинили в получении взятки

Оперуполномоченного Московской областной таможни ФТС России обвиняют в получении взятки в размере 1 млн рублей за оформление товара для индивидуального предпринимателя.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

По данным следствия, старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-разыскного отдела таможни получил через посредника более 1 млн рублей «за беспрепятственное таможенное оформление товарных партий, поступивших в адрес индивидуального предпринимателя».

Марковская добавила, что посреднику также предъявили обвинение.

В феврале замначальника таможенного поста Шереметьевской таможни задержали за взятку более 1 млн рублей от гражданина Китая.