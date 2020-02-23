Замначальника таможенного поста в Шереметьеве задержали за взятку

Заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни задержали за взятку более 1 млн рублей от гражданина Китая.

«...установлен заместитель начальника таможенного поста Шереметьевской таможни, который незаконно в период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года получил от гражданина КНР денежные вознаграждения в сумме более 1 млн рублей. По договорённости с должностным лицом иностранец беспрепятственно провозил через государственную границу России товары народного потребления без уплаты таможенных платежей», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В отношении взяткодателя, гражданина КНР и взяткополучателя, заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни, возбуждено уголовное дело.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 19 апреля гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.