Врач рассказала, как удалённая работа может влиять на здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, рассказала в беседе с RT, какие заболевания могут обостриться в период удалённой работы, если не соблюдать определённые правила.

Врач отметила, что в процессе удалённой работы многие люди сильно ленятся, некоторые жалуются, что поправились за этот период. Это, безусловно, связано с недостатком физической нагрузки.

«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу (в офис. — RT) — значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями», — отметила терапевт.

Лапа добавила, что неправильный выбор рабочего места (например, работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване) может оказать негативное влияние на здоровье человека.

«Это как раз повлияет на обострение остеохондроза. Вообще, любой болевой синдром — от гиподинамии, растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы всё работало, как нужно», — пояснила она.

Кроме того, специалист заявила, что в процессе удалённой работы должен быть правильно выстроен свет. Также, по её словам, часто люди дома работают больше, чем обычно, а это способствует появлению напряжения и стрессам, что, в свою очередь, отражается на самочувствии.

«Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо… Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются... И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении. Такие нагрузки плохо сказываются на здоровье», — рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что нужно правильно организовать свой режим.

«Надо обязательно отдыхать, через каждые полчаса работы за компьютером встать и походить, хотя бы выпить воды, чтобы организм работал в здоровом ритме», — заключила терапевт.

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