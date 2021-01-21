Инфекционист рассказала о мерах профилактики COVID-19

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Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина рассказала о методах профилактики COVID-19.
Инфекционист рассказала о мерах профилактики COVID-19
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Любые инфекционные заболевания проще предотвратить, чем лечить их последствия. То же самое и с COVID-19 — основным и наиболее эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, не стоит забывать и о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Как отметила Сметанина, эти меры защиты показали свою эффективность не только при коронавирусе, но и при других инфекциях, передающихся воздушно-капельным путём.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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