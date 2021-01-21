Инфекционист рассказала о мерах профилактики COVID-19
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- АГН «Москва»
«Любые инфекционные заболевания проще предотвратить, чем лечить их последствия. То же самое и с COVID-19 — основным и наиболее эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, не стоит забывать и о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Как отметила Сметанина, эти меры защиты показали свою эффективность не только при коронавирусе, но и при других инфекциях, передающихся воздушно-капельным путём.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.