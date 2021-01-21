В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб в стране.

«Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — цитирует премьера ТАСС.

Он отметил, что в кабмине рассчитывают, что эти деньги позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.