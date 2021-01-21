В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб в стране.
В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей
  • Pixabay

«Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — цитирует премьера ТАСС.

Он отметил, что в кабмине рассчитывают, что эти деньги позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить