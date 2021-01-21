В Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
По словам представителя администрации, 20 января прошло заседание городского оперштаба по ситуации с массовым отравлением людей в Буйнакске.
«На нём приняли решение продлить ограничение работ школ и детских садов до 24 января», — цитирует Интерфакс представителя администрации.
Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.
В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.