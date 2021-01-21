В Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов

В Дагестане власти города Буйнакск, где произошло массовое отравление жителей, продлили ограничение на посещение школ и детских садов.

Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

По словам представителя администрации, 20 января прошло заседание городского оперштаба по ситуации с массовым отравлением людей в Буйнакске.

«На нём приняли решение продлить ограничение работ школ и детских садов до 24 января», — цитирует Интерфакс представителя администрации.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.