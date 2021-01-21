В Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов

Короткая ссылка
В Дагестане власти города Буйнакск, где произошло массовое отравление жителей, продлили ограничение на посещение школ и детских садов.
В Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

По словам представителя администрации, 20 января прошло заседание городского оперштаба по ситуации с массовым отравлением людей в Буйнакске.

«На нём приняли решение продлить ограничение работ школ и детских садов до 24 января», — цитирует Интерфакс представителя администрации.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить