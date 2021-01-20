Врач рассказала, как адаптироваться к переменам погоды

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как адаптироваться к переменам погоды.

«Люди, у которых не всё хорошо с сосудами, есть какие-то хронические заболевания, повышенное давление, не смогут так быстро адаптироваться», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при резкой смене погоды есть два типа реакции. У одних возникает головокружение, сонливость, снижается работоспособность, а у других повышается давление, ускоряется сердцебиение и, как следствие, появляется головная боль.

Как считает Романенко, тем, у кого реакция проходит по гипотоническому типу, нужно больше гулять на улице, проветривать помещения, пить свежезаваренный чай, травяные препараты.

Если реакция идёт по гипертоническому типу, то стоит ограничить употребление кофе и других стимулирующих напитков, минимизировать употребление соли, отказаться от алкоголя.

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