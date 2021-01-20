Врач рассказала, как адаптироваться к переменам погоды

Короткая ссылка
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как адаптироваться к переменам погоды.
Врач рассказала, как адаптироваться к переменам погоды
  • © Ведяшкин Сергей
  • АГН «Москва»

«Люди, у которых не всё хорошо с сосудами, есть какие-то хронические заболевания, повышенное давление, не смогут так быстро адаптироваться», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при резкой смене погоды есть два типа реакции. У одних возникает головокружение, сонливость, снижается работоспособность, а у других повышается давление, ускоряется сердцебиение и, как следствие, появляется головная боль.

Как считает Романенко, тем, у кого реакция проходит по гипотоническому типу, нужно больше гулять на улице, проветривать помещения, пить свежезаваренный чай, травяные препараты.

Если реакция идёт по гипертоническому типу, то стоит ограничить употребление кофе и других стимулирующих напитков, минимизировать употребление соли, отказаться от алкоголя.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить