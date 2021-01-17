Иммунолог рассказала, почему становятся метеозависимыми

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, почему становятся метеозависимыми.

«Человек — существо адаптивное, которое может подстроиться под любые условия. Но с возрастом ресурсы снижаются, особенно если нет тренировок», — сказала она в беседе с «Невскими новостями».

Как отметила эксперт, сосуды становятся менее эластичными.

«До 20 лет практически никто не чувствует перепадов. Но в силу того, что люди много курят и пьют, едят жирную пищу, пренебрегают сном и мало двигаются, это влияет на лишний вес и заболевания», — пояснила Ярцева.

Она сообщила, что особенно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперт рекомендует заниматься собой, отрегулировать режим сна и снизить вес.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.