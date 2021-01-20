Эксперт рассказал об антителах после вакцинации от COVID-19

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Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.
Эксперт рассказал об антителах после вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что в течение трёх недель после первой прививки количество антител в организме достигает пика, примерно к 17-м суткам, и, пробыв на этом показателе два-три дня, начинает снижаться. В этот период и нужна повторная вакцинация. После неё пик антител приходится на седьмой день.

«Получается, что выход на хороший уровень антител — это месяц», — сказал Чепурнов.

Он добавил, что в данный период нужно беречь себя, чтобы не заболеть.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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