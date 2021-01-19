Врачи в Буйнакске выписали ещё 14 человек после отравления
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Дагестана.
«В больнице ещё остаются 49 человек, в их числе 19 детей, за минувшие сутки выписаны 14 человек, среди которых девять детей», — заявили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.
Ведомство проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.
В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.