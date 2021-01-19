Врачи в Буйнакске выписали ещё 14 человек после отравления

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В Дагестане врачи города Буйнакска за сутки выписали 14 человек, включая девять детей, которые были госпитализированы после массового отравления.
Врачи в Буйнакске выписали ещё 14 человек после отравления
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Дагестана. 

«В больнице ещё остаются 49 человек, в их числе 19 детей, за минувшие сутки выписаны 14 человек, среди которых девять детей», — заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Ведомство проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.

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