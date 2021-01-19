СК возбудил дело по факту гибели капитана сухогруза у берегов Турции

Московское межрегиональное следственное управления на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели капитана сухогруза Arvin при крушении в Чёрном море у берегов Турции.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следствием установлено, что 17 января в акватории Чёрного моря в районе провинции Батын Турецкой Республики потерпел крушение теплоход Arvin, что повлекло гибель капитана — жителя Ростова-на-Дону 1984 года рождения.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму в Турции сухогруза.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

Три человека, в том числе российский капитан сухогруза, погибли.