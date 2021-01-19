В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса

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RT
В России в течение суток у 21 734 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 612 800 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса
  • РИА Новости

Накануне в стране выявили 22 857 случаев коронавируса.

За сутки в России скончались 586 человек с COVID-19. Накануне скончался 471 пациент. Общее число летальных исходов — 66 623.

Как сообщили в оперативном штабе, в течение суток в стране вылечились от коронавируса 23 262 пациента. Днём ранее были выписаны 18 333 пациента. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 3 002 026.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

Доктор медицинских наук инфекционист-вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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