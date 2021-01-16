В России создан выявляющий COVID-19 за час тест

Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

«Наш институт со специалистами других институтов разработал практически и опробовал тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза», — цитирует РИА Новости слова директора института Василия Акимкина на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Он добавил, что скоро на регистрацию будет направлена тест-система для выявления нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Британии.

Акимкин также уточнил, что российские специалисты подготовили набор праймеров и зондов в кратчайшие сроки, за время новогодних праздников.

Ранее стало известно, что Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.