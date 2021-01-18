В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса
- РИА Новости
Накануне в стране выявили 23 856 случаев коронавируса.
За сутки в России скончался 471 человек с COVID-19. Накануне скончался 481 пациент. Общее число летальных исходов — 66 037.
Как сообщили в оперативном штабе, в течение суток в стране вылечились от коронавируса 18 333 пациента. Днём ранее были выписаны 23 440 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 978 764.
Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.
Доктор медицинских наук инфекционист-вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.