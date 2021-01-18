В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса

В России в течение суток у 22 857 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 591 066 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в стране выявили 23 856 случаев коронавируса.

За сутки в России скончался 471 человек с COVID-19. Накануне скончался 481 пациент. Общее число летальных исходов — 66 037.

Как сообщили в оперативном штабе, в течение суток в стране вылечились от коронавируса 18 333 пациента. Днём ранее были выписаны 23 440 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 978 764.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

Доктор медицинских наук инфекционист-вирусолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.