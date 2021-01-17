В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса

В России в течение суток у 23 586 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 3 568 209 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в стране выявили 24 092 случая коронавируса.

За сутки в России скончался 481 человек с COVID-19. Накануне скончались 590 пациентов. Общее число летальных исходов — 65 566.

Как сообщили в оперативном штабе, в течение суток в стране вылечились от коронавируса 23 440 пациентов. Днём ранее были выписаны 27 311 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 960 431.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время эпидемии выполнили более 96,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также стало известно, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.