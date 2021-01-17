В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса
- РИА Новости
Накануне в стране выявили 24 092 случая коронавируса.
За сутки в России скончался 481 человек с COVID-19. Накануне скончались 590 пациентов. Общее число летальных исходов — 65 566.
Как сообщили в оперативном штабе, в течение суток в стране вылечились от коронавируса 23 440 пациентов. Днём ранее были выписаны 27 311 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 960 431.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за время эпидемии выполнили более 96,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также стало известно, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.