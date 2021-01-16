В России выполнено более 96 млн тестов на коронавирус

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В России за время пандемии выполнили более 96,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В России выполнено более 96 млн тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

В частности, за сутки в России сделано 583 тыс. лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся около 613,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России создан выявляющий COVID-19 за час тест.

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