В России выполнено более 96 млн тестов на коронавирус
В России за время пандемии выполнили более 96,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
- © РИА Новости / Денис Абрамов
В частности, за сутки в России сделано 583 тыс. лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся около 613,6 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в России создан выявляющий COVID-19 за час тест.
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