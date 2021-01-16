В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса

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В России в течение суток коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 24 092 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 3 544 623 случая заболевания COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса
  • РИА Новости

Накануне в России было выявлено 24 715 случаев коронавируса

За сутки в стране умерли 590 человек с COVID-19. Накануне скончались 555 пациентов. Общее число летальных исходов — 65 085.

По данным оперштаба, в течение суток в России вылечились от коронавируса ещё 27 311 человек. Днём ранее были выписаны 27 636 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 936 991.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Взглядом» рассказал, как возникает коллективный иммунитет.

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