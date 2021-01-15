В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 24 715 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в России умерли 555 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, увеличилось до 64 495.

После выздоровления от коронавируса в России выписали ещё 27 636 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 в стране вылечились 2 909 680 заболевших.

Накануне в России зарегистрировали 24 763 случая заболевания и 570 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. В то же время 27 956 человек выздоровели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в России.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Взглядом» рассказал, как возникает коллективный иммунитет.