Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски

Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надёжно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — сказал Мурашко журналистам, его слова приводит ТАСС.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что после вакцинации «можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне».

Также Гинцбург посоветовал вакцинироваться даже переболевшим коронавирусной инфекцией людям, хотя официальная позиция Минздрава этого и не предусматривает.