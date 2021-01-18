Диетолог рассказала, как питаться в сильные морозы

Диетолог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как питаться в сильные морозы.

«Стоит употреблять больше жирных продуктов. Лучше в этом случае употреблять большее количество молочных жиров. Потому что многие структуры нашего организма, например лёгкие, активно потребляют жиры. Имеется в виду — для своих защитных сил», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в яйцах также есть животные жиры в хорошем сбалансированном содержании, это также источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител.

Как считает Аплетаева, в рацион хорошо включить и сливочное масло.

«Нам ещё, конечно же, нужен витамин D. Можно даже в период мороза количество его увеличить. Если говорить о пищевых продуктах, то рыба — единственный полноценный источник этого витамина», — добавила эксперт.

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