Диетолог рассказала, как питаться в сильные морозы

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Диетолог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как питаться в сильные морозы.
Диетолог рассказала, как питаться в сильные морозы
  • Pixabay

«Стоит употреблять больше жирных продуктов. Лучше в этом случае употреблять большее количество молочных жиров. Потому что многие структуры нашего организма, например лёгкие, активно потребляют жиры. Имеется в виду — для своих защитных сил», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в яйцах также есть животные жиры в хорошем сбалансированном содержании, это также источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител.

Как считает Аплетаева, в рацион хорошо включить и сливочное масло.

«Нам ещё, конечно же, нужен витамин D. Можно даже в период мороза количество его увеличить. Если говорить о пищевых продуктах, то рыба — единственный полноценный источник этого витамина», — добавила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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