Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала о полезных свойствах имбиря.

В беседе с радио Sputnik она сказала, что имбирь — мощное антиоксидантное средство, обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.

«Потреблять имбирь можно в любом виде, это довольно универсальный продукт. В сухом виде, например, он дольше всего сохраняет свои свойства. Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с мёдом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки», — отметила Черняева.

Не стоит употреблять имбирь в больших количествах, лучше как добавку к чему-то и не более 80—100 г за один раз, предупреждает специалист.

«Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом», — предупредила Черняева.

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