Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • Reuters

По его словам, вакцинированный человек будет в значительной мере защищён от инфекции. Ещё одной очень важной стороной вакцинации эксперт назвал создание коллективного иммунитета.

«Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить не меньше половины населения», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как добавил Альтштейн, когда процесс вакцинации приобретёт всеобщий характер, можно будет говорить о коллективном иммунитете.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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