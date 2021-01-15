Диетолог рассказал, можно ли есть перед сном

Диетолог Михаил Гинцбург рассказал, можно ли есть перед сном.

«Дыхание становится частым, человеку снятся кошмары. Вот такие проблемы, а других проблем особо нет. Не наедайся на ночь, не напивайся даже воды, потому что это тоже потребует для тебя каких-то просыпаний», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, допустим, лёгкий и не слишком обильный перекус, успокаивающий желудок. К примеру, можно включить в рацион кисломолочные напитки и небольшое количество продуктов со сложными углеводами, чтобы после пробуждения утром не было большого желания поесть.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.