Диетолог рассказал, можно ли есть перед сном

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Диетолог Михаил Гинцбург рассказал, можно ли есть перед сном.
Диетолог рассказал, можно ли есть перед сном
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«Дыхание становится частым, человеку снятся кошмары. Вот такие проблемы, а других проблем особо нет. Не наедайся на ночь, не напивайся даже воды, потому что это тоже потребует для тебя каких-то просыпаний», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, допустим, лёгкий и не слишком обильный перекус, успокаивающий желудок. К примеру, можно включить в рацион кисломолочные напитки и небольшое количество продуктов со сложными углеводами, чтобы после пробуждения утром не было большого желания поесть.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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