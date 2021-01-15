Врач рассказала о правильном питании в сильные морозы

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о правильном питании в сильные морозы.
Врач рассказала о правильном питании в сильные морозы
  • Pixabay

«У нас должны быть сейчас в рационе энергоёмкие продукты, так как при употреблении пищи и её переваривании выделяется определённое количество энергии. И вероятность того, что сытый замёрзнет, значительно меньше, чем тот, кто голодает», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем Романенко отметила, что переедать не стоит. По словам эксперта, морозы — не повод для того, чтобы не контролировать то, что человек ест.

«Как раз с этим и связано то, что в зимнее время года народ прибавляет в массе тела: меньше движения, больше еды. А избыточный вес — это нехорошо», — пояснила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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