В Татарстане оценили ситуацию с коечным фондом
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
«Обстановка в медицинских учреждениях в целом нас радует, количество находящихся на госпитализации у нас агрессивно падает, и сегодня уже почти 32% у нас свободных коек для приёма пациентов», — заявил первый замминистра здравоохранения региона Альмир Абашев.
По его словам, наблюдается тенденция к снижению.
67 пациентов находятся на ИВЛ, из них 58 болеют коронавирусом.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.