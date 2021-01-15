В Татарстане оценили ситуацию с коечным фондом

В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Обстановка в медицинских учреждениях в целом нас радует, количество находящихся на госпитализации у нас агрессивно падает, и сегодня уже почти 32% у нас свободных коек для приёма пациентов», — заявил первый замминистра здравоохранения региона Альмир Абашев.

По его словам, наблюдается тенденция к снижению.

67 пациентов находятся на ИВЛ, из них 58 болеют коронавирусом.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.