Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.

«Министерством по чрезвычайным ситуациям создаётся достаточное количество иорданей. Эти проруби специально оборудованы. Берут даже анализы воды, с тем чтобы там не было контаминации людей какими-то опасными микробами или вирусами», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, создаются все необходимые в таких случаях условия, организуется дежурство медицинских работников.

Как отметил Онищенко, он советует участвовать в процедурах только тем, кто в течение месяца не переносил каких-либо температурных реакций.

«Если у них не было каких-то простудных заболеваний. А тем более ни в коем случае нельзя приближаться к таким местам людям, уже инфицированным гриппом или коронавирусом», — пояснил он.

Эксперт также призвал соблюдать дистанцию, носить маски до и после купания.

Ранее Онищенко дал рекомендации по крещенским купаниям в пандемию.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.