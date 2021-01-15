Онищенко рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.
Онищенко рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение
  • РИА Новости

«Министерством по чрезвычайным ситуациям создаётся достаточное количество иорданей. Эти проруби специально оборудованы. Берут даже анализы воды, с тем чтобы там не было контаминации людей какими-то опасными микробами или вирусами», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, создаются все необходимые в таких случаях условия, организуется дежурство медицинских работников.

Как отметил Онищенко, он советует участвовать в процедурах только тем, кто в течение месяца не переносил каких-либо температурных реакций.

«Если у них не было каких-то простудных заболеваний. А тем более ни в коем случае нельзя приближаться к таким местам людям, уже инфицированным гриппом или коронавирусом», — пояснил он.

Эксперт также призвал соблюдать дистанцию, носить маски до и после купания.

Ранее Онищенко дал рекомендации по крещенским купаниям в пандемию.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить