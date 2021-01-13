Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации по крещенским купаниям в пандемию.

«Что касается купания, то я тут не вижу никаких препятствий именно с точки зрения передачи вируса. Соблюдение дистанции, тем более что это всё идёт под эгидой МЧС, там стоят обученные люди, поэтому люди не скапливаются в раздевалке. Не забыть при этом обследовать воду на качество, чтобы она соответствовала нормам для таких целей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, когда человек погружается в воду, маску можно снять.

Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что нужно смотреть, как оборудовано конкретное место.

«Если есть возможность для соблюдения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, если места, где люди будут переодеваться, дезинфицируются, отапливаются, рециркуляры стоят, то можно разрешить такое место использовать для крещенских купаний», — сказал эксперт.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с RT, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.