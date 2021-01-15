В городах Челябинской области пройдёт бесплатное тестирование на COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Тестирование жителей пройдёт в Пласте, Кыштыме, Коркине, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе», — заявили в пресс-службе.
Медики будут принимать граждан в торговых комплексах 16 и 17 января.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.