В городах Челябинской области пройдёт бесплатное тестирование на COVID-19

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В 14 городах Челябинской области состоится бесплатное тестирование на COVID-19.
В городах Челябинской области пройдёт бесплатное тестирование на COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Тестирование жителей пройдёт в Пласте, Кыштыме, Коркине, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе», — заявили в пресс-службе.

Медики будут принимать граждан в торговых комплексах 16 и 17 января.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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