Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в России
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«На первой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в восьми субъектах Российской Федерации и в семи центральных городах без превышения показателей по субъектам Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большую часть заболевших составляют взрослые.
Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года.