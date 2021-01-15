Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в России

Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в восьми российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На первой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в восьми субъектах Российской Федерации и в семи центральных городах без превышения показателей по субъектам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть заболевших составляют взрослые.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года.