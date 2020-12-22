Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России
- globallookpress.com
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации», — заявили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.
В министерстве добавили, что от гриппа в России привились 56,7% населения.
Ранее ФАН сообщало, что врач-педиатр, гастроэнтеролог Татьяна Журавлёва и врач-педиатр Мария Лукашевич дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей.