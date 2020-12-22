Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 32 регионах России.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации», — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.

В министерстве добавили, что от гриппа в России привились 56,7% населения.

Ранее ФАН сообщало, что врач-педиатр, гастроэнтеролог Татьяна Журавлёва и врач-педиатр Мария Лукашевич дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей.