Врачи дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей

Врач-педиатр, гастроэнтеролог Татьяна Журавлёва и врач-педиатр Мария Лукашевич дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей.

Об этом сообщает ФАН.

Среди общих методов — соблюдение режима дня, соответствующие возрасту физические нагрузки и достаточная двигательная активность.

Также необходимо соблюдать личную гигиену, следить за чистотой квартиры, увлажнять воздух.

«Увлажнитель воздуха — прибор однозначно эффективный и нужный, но только в комплексном подходе при профилактике ОРВИ», — заявила Лукашевич.

Кроме того, нужно сбалансированное питание, здоровое закаливание.

В числе барьерных методов профилактики — ношение маски, соблюдение респираторного этикета.

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