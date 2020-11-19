Врачи дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей

Короткая ссылка
Врач-педиатр, гастроэнтеролог Татьяна Журавлёва и врач-педиатр Мария Лукашевич дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей.
Врачи дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Среди общих методов — соблюдение режима дня, соответствующие возрасту физические нагрузки и достаточная двигательная активность.

Также необходимо соблюдать личную гигиену, следить за чистотой квартиры, увлажнять воздух.

«Увлажнитель воздуха — прибор однозначно эффективный и нужный, но только в комплексном подходе при профилактике ОРВИ», — заявила Лукашевич.

Кроме того, нужно сбалансированное питание, здоровое закаливание.

В числе барьерных методов профилактики — ношение маски, соблюдение респираторного этикета.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить