Врачи дали рекомендации по профилактике ОРВИ у детей
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Среди общих методов — соблюдение режима дня, соответствующие возрасту физические нагрузки и достаточная двигательная активность.
Также необходимо соблюдать личную гигиену, следить за чистотой квартиры, увлажнять воздух.
«Увлажнитель воздуха — прибор однозначно эффективный и нужный, но только в комплексном подходе при профилактике ОРВИ», — заявила Лукашевич.
Кроме того, нужно сбалансированное питание, здоровое закаливание.
В числе барьерных методов профилактики — ношение маски, соблюдение респираторного этикета.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.