Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве

В столичном Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Москве.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 2 неделе 2021 года ( с 4 по 10 января) соответствует сезону года, в городе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога».

25 декабря 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «58% совокупного населения Российской Федерации привито против гриппа».

В ноябре главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.