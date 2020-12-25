В Роспотребнадзоре рассказали о количестве привитых от гриппа в России
- РИА Новости
«Сегодня могу сказать, что 58% совокупного населения Российской Федерации привито против гриппа, задачу мы практически выполнили», — цитирует её ТАСС.
По её словам, это важный показатель, так как объединение гриппа и коронавируса может привести к осложнениям и лечить два вируса одновременно труднее.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России от гриппа привилось уже 78,79 млн человек, что составляет более половины населения страны.
В ноябре главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.