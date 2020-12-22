В Петербурге завершилась вакцинация от гриппа

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В Санкт-Петербурге завершилась кампания по вакцинации населения от гриппа, по итогам которой было привито более 3,3 млн человек (свыше 60%), сообщили в городской администрации.
В Петербурге завершилась вакцинация от гриппа
  • РИА Новости

«Глава города (Александр Беглов. — RT) сообщил, что в Петербурге завершилась вакцинация от гриппа. В этом году планировалось привить 60% горожан. На 22 декабря привито 61,39% населения — 3 305 113 человек», — цитирует пресс-службу администрации РИА Новости.

Кроме того, на 114% выполнена вакцинация против пневмококковой инфекции —  привито более 65 тыс. жителей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России от гриппа привилось уже 78,79 млн человек, что составляет более половины населения страны.

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