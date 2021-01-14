Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я сделал прививку», — сказал Володин.

Он отметил, что число депутатов, которые также решили сделать прививку, увеличивается.

«Могу сказать, что перенёс легко, никаких сопутствующих ощущений, которые бы меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться», — отметил он.

Ранее Володин сообщил, что один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции, а всего переболели более трети депутатов.

В декабре после заболевания коронавирусом скончался депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, он тяжело болел в течение трёх недель.

Также из-за последствий инфекции в сентябре умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, который занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.