Володин сделал прививку от коронавируса

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Володин сделал прививку от коронавируса
  • РИА Новости

«Я сделал прививку», — сказал Володин.

Он отметил, что число депутатов, которые также решили сделать прививку, увеличивается.

«Могу сказать, что перенёс легко, никаких сопутствующих ощущений, которые бы меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться», — отметил он.

Ранее Володин сообщил, что один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции, а всего переболели более трети депутатов.

В декабре после заболевания коронавирусом скончался депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, он тяжело болел в течение трёх недель.

Также из-за последствий инфекции в сентябре умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, который занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.

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