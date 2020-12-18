Умер болевший коронавирусом депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, мужчина тяжело болел в течение трёх недель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КПРФ.

По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Шурчанов умер в районе 14:40 на 74-м году жизни.

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — сказал парламентарий РИА Новости.

В сентябре из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.