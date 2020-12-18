Умер болевший коронавирусом депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, мужчина тяжело болел в течение трёх недель.
Умер болевший коронавирусом депутат Госдумы Валентин Шурчанов
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КПРФ.

По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Шурчанов умер в районе 14:40 на 74-м году жизни.

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — сказал парламентарий РИА Новости.

В сентябре из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить