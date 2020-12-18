Умер болевший коронавирусом депутат Госдумы Валентин Шурчанов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КПРФ.
По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Шурчанов умер в районе 14:40 на 74-м году жизни.
«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — сказал парламентарий РИА Новости.
В сентябре из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.