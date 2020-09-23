Умер заболевший коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Агаев

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«С сожалением и прискорбием — да, (он умер. — RT) сегодня в Москве», — цитирует Афонина ТАСС.

Он рассказал, что много общался с парламентарием, дружил с его семьёй.

Ушедшему из жизни политику было 67 лет.