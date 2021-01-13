Володин: один из депутатов Госдумы находится в реанимации с COVID-19

Один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции, всего переболели более трети депутатов, рассказал спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

«У нас переболело более трети депутатского корпуса… Сегодня один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации», — цитирует Володина ТАСС.

Он напомнил, что из-за заболевания уже скончались два парламентария.

В декабре после заболевания коронавирусом скончался депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, он тяжело болел в течение трёх недель.

Также из-за последствий инфекции в сентябре умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, который занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.