Володин: один из депутатов Госдумы находится в реанимации с COVID-19
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«У нас переболело более трети депутатского корпуса… Сегодня один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации», — цитирует Володина ТАСС.
Он напомнил, что из-за заболевания уже скончались два парламентария.
В декабре после заболевания коронавирусом скончался депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, он тяжело болел в течение трёх недель.
Также из-за последствий инфекции в сентябре умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, который занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.